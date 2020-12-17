Son dakika: Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Kaldığımız yerden devam edeceğiz
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili, "Tekrar sağlıkla kavuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.
GÜNDEM DHA
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
"Sosyal" deyince çocukların aklına artık önce mesafe geliyor. "Uzak" deyince uzaktan eğitim, "canlı" deyince canlı ders...— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 17, 2020
Ama "okul" deyince hâlâ sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve mutlu oldukları günler geliyor.
Tekrar sağlıkla kavuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Bakan Selçuk, "Sosyal deyince çocukların aklına artık önce mesafe geliyor. 'Uzak' deyince uzaktan eğitim, 'canlı' deyince canlı ders... Ama 'okul' deyince hâlâ sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve mutlu oldukları günler geliyor. Tekrar sağlıkla kavuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz" mesajını verdi.