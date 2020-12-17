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Son dakika: Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Kaldığımız yerden devam edeceğiz

Son dakika haberi... , yüz yüze eğitimle ilgili, "Tekrar sağlıkla kavuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 17.12.2020
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Son dakika: Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Kaldığımız yerden devam edeceğiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, "Sosyal deyince çocukların aklına artık önce mesafe geliyor. 'Uzak' deyince uzaktan eğitim, 'canlı' deyince canlı ders... Ama 'okul' deyince hâlâ sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve mutlu oldukları günler geliyor. Tekrar sağlıkla kavuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz" mesajını verdi.

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