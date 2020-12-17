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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liseler için yüz yüze eğitim tarihi açıklandı mı? Uzaktan... MEB SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liseler için yüz yüze eğitim tarihi açıklandı mı? Uzaktan...
Okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde ilkokul, ortaokul ve liseler belirli aralıklarda uzaktan eğitim modeline geçiş yapmıştı. Anaokulları için alınan karar neticesinde gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. Öğrenciler ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liseler için yüz yüze eğitim tarihi açıklandı mı? Uzaktan...
Giriş Tarihi: 17.12.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 16:38
Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liseler için yüz yüze eğitim tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dakika haberine göre, hem resmi, hem de özel olmak üzere bütün anaokullarının bugünden itibaren yüz yüze geçeceği açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika açıklaması binlerce veli ve öğrenci tarafından merak ediliyor. İşte, Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liseler için yüz yüze eğitim tarihi açıklandı mı? Uzaktan...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son açıklamada, 'Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz.' dedi.
Bakan Selçuk 11 Aralık'ta yaptığı açıklamada, okullarda yüz yüze eğitime başlama sürecine ilişkin konunun kabine toplantısında tekrar değerlendirmeye alınacağını bildirmişti. Okullarda yüz yüze eğitime 4 Ocak 2021'den itibaren geçilip geçilemeyeceğine yönelik soru üzerine Selçuk, bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürekli temas halinde olduklarını vurguladı.
Günlük vaka sayısının hangi noktaya düşmesi durumunda okulların açılabileceğiyle ilgili Bilim Kurulunun bir önerisi olup olmadığı sorulan Selçuk, bazı sayıların bulunduğunu ama bu konunun sadece vaka sayısı değil, toplumsal davranış, hastanelerin durumu gibi unsurlarla da ilgili olduğunu vurguladı.
Selçuk, "Salgının seyrinde yukarı yönlü yükselişte okulların açık olmasının çok fazla etkisi yok muydu?" sorusuna karşılık, "Bunu, Sağlık Bakanımız da Bilim Kurulundan bazı hekimlerimiz de ifade ettiler, bizim gözlemlerimiz de o yönde yani okulun dramatik bir etkisi yok. Çevredeki ilişkiler ve etkileşimler sonucu ortaya çıkan bir durum söz konusu. Yoksa biz anasınıfı, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12. sınıfları günlük olarak izliyoruz ve bakıyoruz artışlara. Bir de Türkiye genelindeki artışlara bakıp karşılaştırma yapıyoruz." açıklamasında bulundu.
Bakan Selçuk, "4 Ocak, bizim için umut vadeden iyimser bir tahmin." açıklamalarının anımsatılması üzerine, "Burada ifade etmek istediğim şey şu; okulların bir an önce açılmasını isteyen bir bakış açım var. Çünkü çocuklarımızın sadece öğrenme kayıpları değil sosyal, duygusal kayıpları da çok önemli. Velilerimizin içinde bulunduğu sıkıntıların farkındayız. Onlar çok önemli." ifadesini kullandı.