Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liseler için yüz yüze eğitim tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dakika haberine göre, hem resmi, hem de özel olmak üzere bütün anaokullarının bugünden itibaren yüz yüze geçeceği açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika açıklaması binlerce veli ve öğrenci tarafından merak ediliyor. İşte, Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul, liseler için yüz yüze eğitim tarihi açıklandı mı? Uzaktan...