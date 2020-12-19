KPSS adayları dikkat! 2020 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Puan hesaplama nasıl yapılır?

KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirlen KPSS sınavlarının ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da uygulandı. Kamuda görev almak isteyen lise mezunu adaylar, katıldıkları sınavın sonuçlarına kilitlendi. Sınav sonuçları ve puan hesaplama ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Peki, 2020 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2020 KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercihlerin hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından ortaöğretim tercih takvimi yayımlandığında ahaber.co.tr'de yer alacak.