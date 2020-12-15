Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim genelgesi

Bu karar doğrultusunda Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında da yüz yüze eğitim gerçekleştirilebilecek. Velilerin talebine bağlı olarak ilgili il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin kararı doğrultusunda resmi anaokulları, özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarında yüz yüze eğitim yapılabilecek.