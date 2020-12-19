İstanbul'u bekleyen yeni tehlike! Kandilli uyardı: Deniz seviyesi 20 santimetre yükseldi

ALTYAPI ÇÖKEBİLİR

Bu artışın küçük bir seviye gibi görünse de beraberinde İstanbul için çok büyük maddi etkilerinin de olacağını aktaran Tek, "Dev bir kentten ve bunun altyapı sistemlerinden bahsediyoruz. Şimdilik sorun yok gibi görünse de bu kentler için deniz seviyesindeki yükselme büyük bir tehlike. Altyapı sistemleri çöker. Daha sonra kentleri kazıp yeniden altyapı yapmak çok zor. Su kanallarını, kanalizasyonları değiştirmek maalesef çok büyük yatırımlar gerektiriyor. Bu milyarlarca dolarlık bir maliyet demek" ifadelerini kullandı.