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18 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Kandilli uyardı: Depremden daha tehlikeli İstanbul'da her şeyin son 109 yılda yaşanan 1.5 derecelik sıcaklık artışından kaynaklandığını belirten Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike. Yakında iklimsel kaynaklı ölümleri görmeye başlayacağız. İstanbul'da rekor sıcak günler hep son yıllarda ve bu günlerin yaşanma sıklığı artıyor. Felaket kelimesini kullanabiliriz. Acil olarak sembolik 2 saatlik su kesintileri yapmamız lazım" dedi. Giriş Tarihi: 18.12.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 11:41
Tüm dünyayı sarsan iklim krizinin etkileri artık çok daha yakından hissediliyor. Aşırı sıcaklar, kurak geçen yağmur dönemleri, dolular ve seller büyük bir ekonomik ve sosyal yıkıma neden oluyor. Hepsinin yaşanma sıklığı artıyor. Türkiye'nin gündeminde ise gittikçe yükselen, gıda güvenliğini ve üretim zincirini tehdit eden kuraklık tehlikesi var. Bu da ekonomi üzerinde büyük bir baskı oluştuyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Üretim zincirinin bozulması ekonomik riskleri beraberinde getirirken, uzmanlar özellikle üretim ve tedarik zincirine dikkat çekiyor. Uzmanlar, pandemi döneminde ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkan tarımsal üretimin, korunması gerektiğine vurgu yapıyor.
109 YILDIR ÖLÇÜYOR
Hürriyet'in haberine göre, 109 yıldır yaptığı düzenli ölçümlerle konuyu yakından takip eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek'in görüşlerine yer verildi.
Detaylı ölçümlerle İstanbul'un iklim karnesini çıkaran laboratuvarın başkanı olan Adil Tek, ilk olarak iklim krizinin küresel bir tehlike olduğunu belirtip İstanbul'un büyük bir nüfus ve ormansızlaşma sorunu yaşadığını söylüyor.
1.5 DERECE ETKİSİ
1911'den bu yana yaptıkları ölçümlerde İstanbul'un ortalama sıcaklığının 1.5 derece arttığını gördüklerini ve aslında bugün yaşadığımız iklim kaynaklı tüm sorunların nedeninin işte bu 1.5 derecelik sıcaklık artışı olduğunu belirten Adil Tek, "İstanbul'daki bu artış uluslararası kurumların ölçümlerine göre dünya ve Avrupa ile paralel.