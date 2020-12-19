Son dakika: Van'daki 4.7'lik deprem hasara neden oldu! Uzman uyardı: Bölge riskli





"Burası aslından Van Gölü'ne göre yüksek bir noktada. Burası aslında 'sağlamdır, dağlık bir bölgedir' gibi bir ön yargı oluşabilir. Fakat buranın zeminini farklılaştıran özellikler var. Zayıf zemin özelliklerinin olduğu yerlerde depremler normalde olduğundan daha yıkıcı özellikler gösterebilmektedir. Dolayısıyla buraların jeolojik etütlerinin bir kez daha gözden geçirilerek, vatandaşlarımızın kaygılarının giderilmesi sevindirici olacaktır. 4.7'lik depremde bu tür küçük hasarların meydana gelmesini aslında normal karşılıyorum. Bu mahalledeki evlerin çoğu kerpiç yapılardır. Genellikle köşelerden veya duvarların orta kısmından ayrılmalar söz konusu. Burada 5.5 veya 6 büyüklüğünde depremlerin meydana gelmesiyle bu evlerin yıkılması söz konusu olabilir. Bu açıdan ele aldığımızda son bir yıl içerisinde ülkemizdeki çeşitli üniversitelerin öğretim üyelerinden oluşan komisyonlar ve jeoloji mühendisleri odasının yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bir fay yasası çıkarılmaya çalışılmaktadır. Bence devletimizin fay yasasına önemli bir destek sunması gerekiyor"

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