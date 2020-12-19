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Son dakika: MSB duyurdu: Saldırı girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe!

Son dakika haberine göre Bakanlığından yapılan açıklamada, " bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 /’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." denildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 19.12.2020 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020
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Son dakika: MSB duyurdu: Saldırı girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.

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