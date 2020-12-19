19 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri A Haber Özel | CHP’li İBB’de ikna odası skandalı! Personel istifa etmeleri için zorlanıyor

A Haber Özel | CHP’li İBB’de ikna odası skandalı! Personel istifa etmeleri için zorlanıyor

’li yine bir skandalla gündeme geldi. İddiaya göre belediye içerisinde kurulan ikna odalarında birçok personel istifa etmeleri için zorlanıyor.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2020 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020
ABONE OL

ile ilgili yeni bir iddia gündemde. İddialara göre 'deki çok sayıdaki personelin sözleşmesi fesh edilmek isteniyor.

Belediye içerisinde kurulan ikna odalarında personeller daha alt pozisyonda çalıştırılmak için zorlanıyor bunu kabul etmeyen personellere ise sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri durumunda tüm sosyal haklarının verileceği söyleniyor

İBB yönetimi, bir çok personeli işten çıkartmak için uğraşırken, bir yandan da personel alımı yapıyor.

İBB Meclis Üyesi Muhammed Kaynar, "Personel ihtiyacı varsa, çalışanların sözleşmeleri iptal edilemez." dedi.

A Haber Özel | CHP’li İBB’de ikna odası skandalı! Personel istifa etmeleri için zorlanıyor A HABER ÖZEL | CHP’Lİ İBB’DE İKNA ODASI SKANDALI! PERSONEL İSTİFA ETMELERİ İÇİN ZORLANIYOR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA