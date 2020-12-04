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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 108 gün sonra taburcu oldu

Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün tedavi gördükten sonra normal servise alınan Başkanı , 108 günün sonunda taburcu oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2020 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 108 gün sonra taburcu oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, evine döndüğünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı.

Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de alındığı yoğun bakımda 64 gün kalan Başkan Böcek, 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı.

TABURCU OLDU
Başkan Böcek, 108 günün sonunda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu oldu. Evine döndüğünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Başkan Böcek, Aylar süren ayrılığın ardından eve dönmenin mutluluğuyla tüm hemşehrilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum dedi. Başkan Böcek'in fizik tedavisine evinde devam edeceği öğrenildi.

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