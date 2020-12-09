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Jet atamaya Muhittin Böcek ‘dur’ dedi! Kılıçdaroğlu'na resti çekti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Başkanı , Genel Başkanı ’na rest çekti. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 'na atanan Dr. , Böcek tarafından görevden alındı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 09.12.2020 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020
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Jet atamaya Muhittin Böcek ‘dur’ dedi! Kılıçdaroğlu'na resti çekti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavi gördüğü hastaneden taburu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na rest çekti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na atanan Dr. Hüseyin Karakuş, başkan Böcek tarafından görevden alındı.

ADIGÜZEL'İN DAYISINI GÖREVDEN ALDI
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hastalığı döneminde Dr. Hüseyin Karakuş, Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu tarafından genel sekreter yardımcılığı görevine getirilmişti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, önceki gün makamına oturmasının ardından Karakuş'un görevine son verdi. Karakuş'un CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in dayısı olduğu bildirildi. Başkan Böcek'in görevinden aldığı Karakuş'un kızının ise Onursal Adıgüzel'in resmi danışmanı olarak hizmet verdiği öğrenildi.

2 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu. 2 ayı aşkın yoğun bakımda yatan Böcek, 3 Aralık'ta taburcu edilmişti.

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