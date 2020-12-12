Son dakika: Doğanpınar Barajı ve Manisa- Akhisar Çevre Yolu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

MANİSA-AKHİSAR ÇEVRE YOLU AÇILDI

Başkan Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı açılış töreninin ardından, Manisa-Akhisar çevre yolu açılış törenine canlı bağlantı yöntemiyle katıldı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"BİZİM SİYASETİMİZ, HİZMET ETME SİYASETİDİR"

Bu yol sayesinde araçların şehir geçişi süresi yarı yarıya azalırken, yılda vakitten 56 milyon lira ve akaryakıttan 6 milyon lira tasarruf edilmiş olacak. Ulaşım projelerini bir ülkenin kalkınmasının, hedeflerine doğru yürümesinin temel altyapısı olarak görüyoruz.

Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu, 81 ilin tamamını kuşatacak şekilde 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık. bu yolların üzerine 410 tünel inşa ettik. Araç sayımız arttığı halde, bu altyapı sayesinde hem ulaşım kolaylaştı, hem kazalar azaldı hem konfor yükseldi.

Hızlı tren hatlarımızı giderek yaygınlaştırıyoruz. Yaşadığımız her hadise, ülkemize kazandırdığımız bu güçlü altyapının ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor. İhracatımız arttıkça, üretimiz tesislerimizin, lojistik altyapımızın önemi ortaya çıktı.

Bizim için en büyük sevinç, bugün burada olduğu gibi milletimize hizmet edecek eserlerin, yatırımların açılışlarını yapmaktır.

Biz de bu dünyada eser bırakmak için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Eseri olmayanların da günlerini nasıl yalan yanlış konuşmalarla geçirdiklerini sizler de görüyorsunuz. Bizim siyasetimiz, hizmet etme siyasetidir. Bunun dışında her şeyin sabun köpüğü gibi gideceğini biliyoruz.

2 çarpı 2 gibi genişlikte bir yol... Kaza riskinin adeta sıfırlandığı bu yollarla şehirlerimiz güzelleşiyor.