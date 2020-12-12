Son dakika: Doğanpınar Barajı ve Manisa- Akhisar Çevre Yolu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı
Son dakika haberine göre Gaziantep'in 30 yıl boyunca su sorununu çözecek Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı açılış töreninde önemli açıklamalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız." dedi. Başkan Erdoğan, "Kurak bir yıl geçiriyoruz. Yağış oranlarının neredeyse yarı yarıya azaldığı şu dönemde hep birlikte su tasarrufuna önem vermemiz gerekiyor." diye konuştu. "Hayata gerçidiğimiz tedbirlerle salgının hızını kestik" diyen Erdoğan, "Vaka ve ağır hasta sayısının hedefin altına düşmesiyle kısıtlamaların peyderpey kaldırılacağını söyledi. Başkan Erdoğan daha sonra ise Manisa-Akhisar çevre yolu açılış törenine katıldı. "Yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir." diyen Erdoğan, CHP'yi eleştirerek, "Yeter ki yatırımcı Türkiye'ye gelmesin... Yahu yatırımın rengi, ırkı olur mu? Yatırım Avrupa'dan gelince güzel, Katar'dan gelince kötü mü?" ifadelerini kullandı. "İyi niyetimize rağmen gösterilen tutumu doğru bulmuyorum" diyerek AB'ye sert çıktı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı. Daha sonra da Manisa- Akhisar Çevre Yolu açılışında konuşan Başkan Erdoğan, önemli mesajlar verdi.
DOĞANPINAR BARAJI AÇILIŞI
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Gaziantep'imize, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan vazgeçiyoruz. İnşallah vaka sayılarımızın düşmeye başlamasıyla kısıtlamaları azaltmaya başlayacağız.
KİRALARDA DÜZENLEME MESAJI
Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her tedbiri aldık. Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Bunun yanında kiralarda vesaire düzenlemeye gidiyoruz. Onları da Kabine Toplantımızın ardından açıklayacağız. Pek çok destek programını hayata geçirdik. Böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini herhangi bir yıkıma izin vermeden bugüne kadar getirdik.
Aşı çalışmalarıyla önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyorum. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren her şeyi olabilecek en iyi seviyeye getirebilmek adına çalışıyoruz.
Hukuki ve idari reformlarla, ülkemizi ilk 10'a sokmayı hedefliyoruz. Birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sarılarak inşallah hedeflerimize ulaşacağız.
KURAKLIK UYARISI
Su hayattır, ülkemiz zengin su kaynaklarına sahip olmadığı için mevcut imkanlarımızı en iyi şekilde kullanmalıyız. Hep birlikte su kullanımına özen göstermemiz gerekiyor. Hem etkili hem de tasarruflu bir su yönetimine ihtiyacımız var.
Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz. Açılışını yapmakta olduğumuz Gaziantep'in 2050 yılına kadar ihtiyacını karşılayacak proje, ülkemizin en büyük ikinci projesidir. Suyun doğal eğilme temini sayesinde tek kuruş enerji masrafı yapılmadan şu ana kadar şehrimize 110 metreküp su sağlandı. Belediyemiz içme suyunda yüzde 20 indirim yaparak bu avantajı vatandaşımıza hemen sağlamıştır.
Gaziantep ve Kilis arasındaki bölgeyi ülkemizin en önemli tarım arazisi alanına çeviriyoruz. Tabii Gaziantep'teki tek baraj ve gölet yatırımlarımız bunlardan ibaret değildir. Halen proje ve inşaat aşamasında çok sayıda yatırımımız var.
Gaziantep adeta yaşayan bir fabrika gibi çalışıyor. Şehre günde yaklaşık 15 bin ağır vasıta giriş çıkışı oluyor. Halen ön hazırlıkları yürütülen 500 hektarlık bir alanda kurulacak Gaziantep'e bir kuru liman kazandıracağız. Havalimanımıza yeni ve modern bir terminal binası ve otopark kazandırıyoruz.
Hızlı tren hattının Bahçe-Nurdağ kısmında yüzde 25'lik, Nurdağ-Başpınar kısmında yüzde 50'lik ilerleme sağlanmış durumdadır. Bölünmüş yol çalışmaları etap etap sürüyor, tamamlanan kısımlar hizmete açılıyor.
Gaziantep'e 1875 yataklı bir şehir hastanesi inşa ediyoruz. Hastanenin inşaatının biraz yavaş gittiğini görüyorum. Şehir hastanemizin bir an önce tamamlanmasını sağlayacağız.
Millet bahçelerini şehrimizin hizmetine sunduk. Eski stadın yerine yapılan millet bahçesinin inşaatı sürüyor. Gaziantep'e ülkemizin en güzel en modern statlarından birini yaptık. Gençlerimizin spora erişimini kolaylaştırdık. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız barajımızın şehrimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
MANİSA-AKHİSAR ÇEVRE YOLU AÇILDI
Başkan Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı açılış töreninin ardından, Manisa-Akhisar çevre yolu açılış törenine canlı bağlantı yöntemiyle katıldı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"BİZİM SİYASETİMİZ, HİZMET ETME SİYASETİDİR"
Bu yol sayesinde araçların şehir geçişi süresi yarı yarıya azalırken, yılda vakitten 56 milyon lira ve akaryakıttan 6 milyon lira tasarruf edilmiş olacak. Ulaşım projelerini bir ülkenin kalkınmasının, hedeflerine doğru yürümesinin temel altyapısı olarak görüyoruz.
Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu, 81 ilin tamamını kuşatacak şekilde 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık. bu yolların üzerine 410 tünel inşa ettik. Araç sayımız arttığı halde, bu altyapı sayesinde hem ulaşım kolaylaştı, hem kazalar azaldı hem konfor yükseldi.
Hızlı tren hatlarımızı giderek yaygınlaştırıyoruz. Yaşadığımız her hadise, ülkemize kazandırdığımız bu güçlü altyapının ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor. İhracatımız arttıkça, üretimiz tesislerimizin, lojistik altyapımızın önemi ortaya çıktı.
Bizim için en büyük sevinç, bugün burada olduğu gibi milletimize hizmet edecek eserlerin, yatırımların açılışlarını yapmaktır.
Biz de bu dünyada eser bırakmak için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Eseri olmayanların da günlerini nasıl yalan yanlış konuşmalarla geçirdiklerini sizler de görüyorsunuz. Bizim siyasetimiz, hizmet etme siyasetidir. Bunun dışında her şeyin sabun köpüğü gibi gideceğini biliyoruz.
2 çarpı 2 gibi genişlikte bir yol... Kaza riskinin adeta sıfırlandığı bu yollarla şehirlerimiz güzelleşiyor.
CHP'YE ELEŞTİRİ: YATIRIM DÜŞMANLIĞINA ANLAM VERMEK MÜMKÜN DEĞİL
Yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir.
Yatırımcıları kökenlerine, inançlarına göre ayıran bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye'nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır.
Türkiye'ye gelen yatırımcıyı kaçırmak için her türlü yalanı, iftirayı ardı ardına sıralamaktan da çekinmiyorlar.
Bunun adı da sadece malum ana muhalefet, CHP'dir. Yeter ki yatırımcı Türkiye'ye gelmesin... Yahu yatırımın rengi, ırkı olur mu? Yatırım Avrupa'dan gelince güzel, Katar'dan gelince kötü mü?
AB'YE SERT TEPKİ: GÖSTERDİKLERİ TUTUMU DOĞRU BULMUYORUZ
Bu millet siyaset yaptıkları süre boyunca, tek bir insanın dahi hayatına dokunmayanları hak ettiği sona maruz bırakır. İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, içeride ve dışarıda Türkiye'nin pes etmesini bekleyenleri hep beraber bir kez daha hüsrana uğratacağız.
Yurt dışından ve içinden önümüze çıkartılan hiçbir engel bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. AB ile olan ilişkimizde her zaman iyi niyetli ve diyalogla çözüm bulmak için yoğun çabalar göstermemize rağmen gösterdikleri tutumu doğru bulmuyoruz. Köklü Türkiye-AB ilişkilerinin 1-2 devletin ayak oyunlarına esir edilmesi son derece yanlıştır.
Köklü Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin bir iki devletin ayak oyunlarına esir edilmesi son derece yanlıştır.
Hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz. Açılışı yaptığımız Manisa - Akhisar Çevre Yolu'nun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yolumuzun yapılmasında emeği geçen Bakanlığımızı, Genel Müdürlüğümüzü, yüklenici firmamızı, mühendisinden mimarına işçisine herkesi tebrik ediyorum."