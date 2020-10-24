Türkiye'de koronavirüs salgını yatırımların hızını kesemedi! Dev projeler bir bir hizmete açıldı

Mart ayından beri koronavirüs ile başarılı bir mücadele veren Türkiye, gerekli altyapı yatırımlarını da aksatmadan bitiriyor. 156 ülke ve 8 uluslararası kuruluşa ilaç, solunum cihazı ve maske dahil kişisel koruyucu ekipmandan oluşan tıbbi yardım malzemesi ile imdada yetişen Türkiye, tüm dünyayı sarsan Kovid-19 salgınından ekonomisinin daha güçlenerek çıkması için yoğun gayret gösteriyor.