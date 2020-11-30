Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu dev proje için müjdeyi verdi!

1915 Çanakkale Köprüsü için tasarlanan, Kocaeli'nden Gazi Mustafa Kemal -1 deniz taşıtı ile yola çıkarılan 45.6 metre genişliğinde ve 48 metre uzunluğundaki 850 tonluk tabliye, 18 saat sonra Çanakkale'ye ulaşıyor. Köprüde kullanılacak toplam 66'sı mega blok 153 tabliye Temmuz 2021'e kadar yapılacak 87 sefer ile Çanakkale'ye ulaştırılacak. Köprü ayakları arasındaki açıklık ve şiddetli rüzgâr hesap edilerek yapılan tabliyeleri imal eden firmanın Genel Müdürü Murat Şenveli, "Bu projede 100 bin ton çelik kullanılıyor. Köprünün ayakları, çelik şaftlar kuleleri daha önce tamamlanarak gönderildi. Tabliyeleri de blok blok tamamlıyoruz. Bütün parçaların yer montajı ve son kontrollü burada yapıldıktan sonra sevki gerçekleşiyor. Toplam 153 tabliye yapılıyor. Bunlar 66'sı mega blok olarak, 21'i ise tekli blok olarak sevk edilecek" dedi.





'AÇILIŞI ÖNE ALABİLİRİZ'

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, SABAH'a konuştu: "Aralık başı gibi kedi yolu imalatını bittikten sonra tabliyelerin yerleştirmesi ve yol imalatlarına başlanacak. Ocak ayı başlarında, hep birlikte kedi yolundan yürüyüp, şantiye ziyareti yapmayı planlıyoruz. İmalat hızlı ilerliyor. Normalde, 8 Mart 2022'de bitmesini hedeflediğimiz köprünün açılışını, çalışmalar hızlı gittiği için daha öne alabiliriz. Böylesine önemli ve gurur duyduğumuz projelerin sorumluluğunu üzerimizde hissediyoruz. Bu nedenle de itina ile çalışıyoruz. Ülkemiz için gurur projelerinden biri olan köprü, orta açıklığı 2023 metre olarak yapılan çelik ayaklı en geniş köprülerden biri."





AYAKLARI EYFEL'İ GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek "1915 Çanakkale Köprüsü"nün ayaklarının yüksekliği, Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi 300 metrelik Eyfel Kulesi'ni geçti. Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak köprünün, inşası sona eren ayaklarının yüksekliği 318'er metreye ulaştı. Köprünün her bir ayağının üzerine, Çanakkale Savaşları'nı simgelemesi amacıyla top mermisi şeklinde eklentiler monte edilecek.