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AK Partili Özlem Zengin tecavüzcüleri kollayan HDP ve Cumhuriyet'e sert çıktı

Grup Başkanvekili Av. , Kandil'in siyasi uzantısı 'nin partideki kadına şiddet ve skandallarına sessiz kaldığını söyledi. Özlem Zengin, 'tecavüz suçuyla şüpheli vekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması için, Toplantısına' HDP'li vekillerin katılmadığını ifade etti. Öte yandan Cumhuriyet gazetesi de, tecavüzcüleri kollayan HDP'lilerin sözcülüğüne soyundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.12.2020 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020
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AK Partili Özlem Zengin tecavüzcüleri kollayan HDP ve Cumhuriyet'e sert çıktı

TBMM Genel Kurulu'nda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2021 bütçe görüşmelerinde, "cinsel taciz" tartışması yaşandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Av. Özlem Zengin, haklarında cinsel saldırı ve kadına şiddet suçlarından fezleke hazırlanan HDP'li Tuma Çelik ve Mensur Işık'ın dokunulmazlığının kaldırılması için, Karma Komisyon Toplantısına' HDP'li vekillerin katılmadığını söyledi.

Zengin, mağdur ifadelerinde yer alan 'HDP'li vekillere anlattım' ve 'HDP'ye gittim, bir daha gelirsen bacaklarını kırarız' dediler.' gibi ifadeleri okuyarak, HDP'nin cinsel saldırıya uğrayan mağduru nasıl susturmaya çalıştığını, olayın üzerini kapatmaya çalıştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

HDP'LİLER ÇILDIRDI

HDP'li Meral Danış Beştaş, 'hakkında gizlilik kararı olmayan ve tüm Karma Komisyon üyelerine dağıtılan raporun' gizli olduğunu iddia ederek, Zengin'i suçladı.

Danış'ın suçlamalarına yanıt veren Zengin, raporun tüm komisyon üyelerine dağıtıldığını belirterek, 'Bu rapor oluşuncaya kadar gizlilik var. Yazıldığı an aleni hale gelir.' ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET, TECAVÜZCÜLERİ KORUYAN HDP'NİN SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDU

Rezaletin üstünü kapatmaya çalışan HDP'li Danış, 'gizli' olduğunu iddia ettiği, 'komisyon belgelerinin AK Parti tarafından basına sızdırıldığını, hatta bunu Zengin'in yaptığını söyledi.

Cumhuriyet gazetesi, mağdur ifadelerine göre, 'tecavüzden haberleri olduğu halde, sessiz kalan' HDP'nin sözcülüğüne soyundu. Danış'ın yalanlarını 'AKP'li Özlem Zengin raporları yandaşlara sızdırdı' yalanıyla duyuruan Cumhuriyet'e, cevap gecikmedi.

ÖZLEM ZENGİN İFŞA ETTİ: SUÇ YALANLA BASTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR

Danış'ın Cumhuriyet tarafından dillendirilen yalanlarına cevap veren Zengin, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

Cumhuriyet gazetesi neden hiç şaşırtmıyor? Hakkında gizlilik kararı olmayan ve tüm Karma Komisyon üyelerine dağıtılan rapor, nasıl gizli olabilir? Kadının mağduriyeti görmezden gelindi, susuldu, susturuldu. Şimdi suç yalanla bastırılmaya çalışılıyor. Ama, gerçek gizlenemeyecek!

Asıl mesele... Tecavüz suçuyla şüpheli vekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması kararı alınan Karma Komisyon Toplantısına neden hiçbir HDP milletvekili katılmadı? Acaba toplantıdan kaçtıkları için bu rapordan haberleri olmamış olabilir mi?

Gerçek "Haber" olması gereken iki HDP'li kadın Milletvekilinin tecavüz suçunu ve mağdurun iddialarını biliyor olduğunun raporda var olması. Buna rağmen bu gerçekliğe hiç değinmeden bir "yalanı" manşete taşıyarak mı kadına yönelik şiddetle mücadele ediyorsunuz.

Son olarak... Neden tecavüze sustun HDP? Neden tecavüze susanın sesi oldun Cumhuriyet Gazetesi?

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