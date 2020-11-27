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Dev projede sona gelindi! Bakan Karaismailoğlu Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yıl sonunda açılması hedeflenen 'nda araç kullandı. Karaismailoğlu " ile Malkara arasındaki 106 kilometrelik otoyolla birlikte dünyanın en geniş açıklıklı en yüksek köprülerinden biri olan 'nde de çalışmalar devam ediyor" dedi.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 27.11.2020 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020
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Dev projede sona gelindi! Bakan Karaismailoğlu Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç kullandı

Otoyolun Akyazı kesiminde arazi aracının direksiyonuna geçen , güzergahta ilerledi.

Bakan Karaismailoğlu, otoyolun Nehri geçişindeki köprüde durarak incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Karaismailoğlu, projenin ekonomisine önemli katkıları olacağını dile getirerek, "Yaklaşık 8 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Yapım aşamasında hiçbir kamu kaynağı kullanılmadan yapılan projeler, inşallah ülkemizin değerine değer katacak projeler..." dedi.

Karaismailoğlu, 'nun 21 Aralık'ta tamamlanacağını belirterek şunları kaydetti:

"İstanbul-İzmir Otoyolu ve aynı zamanda Çanakkale ile Malkara arasındaki 106 kilometrelik otoyolla birlikte dünyanın en geniş açıklıklı en yüksek köprülerinden biri olan Çanakkale Köprüsü'nde de çalışmalar devam ediyor. Çelik ayak bakımından Çanakkale Köprüsü 318 metreyle dünyanın en yüksek çelik ayaklı, 2023 metre çelik ayak açıklığıyla da en geniş köprülerinden biri. Yavuz Sultan Selim Köprüsü de beton ayak yüksekliği olarak dünyanın en yüksek köprülerinden biri. Bütün dünyanın örnek alacağı, vatandaşlarımızın gurur duyacağı projeleri yapıyoruz. Projelerin en kısa sürede, en konforlu ve en güvenli şekilde tamamlanması için şantiyelerimize ziyaretlerimizi yapıyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra araçla otoyolun kesimindeki İzmit Tünel İşletme Merkezi'ne geçti. Burada yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, çalışanlarla bir süre sohbet etti.

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Bakan Karaismailoğu 'Kuzey Marmara Otoyolu Projesi' hakkında sevindiren gelişmeyi duyurdu! BAKAN KARAİSMAİLOĞU 'KUZEY MARMARA OTOYOLU PROJESİ' HAKKINDA SEVİNDİREN GELİŞMEYİ DUYURDU!

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