Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan AB'ye sert tepki

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı açılış töreninin ardından, Manisa-Akhisar çevre yolu açılış törenine canlı bağlantı yöntemiyle katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmasında AB'ye sert tepki gösterdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"BİZİM SİYASETİMİZ, HİZMET ETME SİYASETİDİR"

Bu yol sayesinde araçların şehir geçişi süresi yarı yarıya azalırken, yılda vakitten 56 milyon lira ve akaryakıttan 6 milyon lira tasarruf edilmiş olacak. Ulaşım projelerini bir ülkenin kalkınmasının, hedeflerine doğru yürümesinin temel altyapısı olarak görüyoruz.

Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu, 81 ilin tamamını kuşatacak şekilde 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık. bu yolların üzerine 410 tünel inşa ettik. Araç sayımız arttığı halde, bu altyapı sayesinde hem ulaşım kolaylaştı, hem kazalar azaldı hem konfor yükseldi.

Hızlı tren hatlarımızı giderek yaygınlaştırıyoruz. Yaşadığımız her hadise, ülkemize kazandırdığımız bu güçlü altyapının ne kadar kritik olduğunu ortaya koyuyor. İhracatımız arttıkça, üretimiz tesislerimizin, lojistik altyapımızın önemi ortaya çıktı.

Bizim için en büyük sevinç, bugün burada olduğu gibi milletimize hizmet edecek eserlerin, yatırımların açılışlarını yapmaktır.

Biz de bu dünyada eser bırakmak için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Eseri olmayanların da günlerini nasıl yalan yanlış konuşmalarla geçirdiklerini sizler de görüyorsunuz. Bizim siyasetimiz, hizmet etme siyasetidir. Bunun dışında her şeyin sabun köpüğü gibi gideceğini biliyoruz.

2 çarpı 2 gibi genişlikte bir yol... Kaza riskinin adeta sıfırlandığı bu yollarla şehirlerimiz güzelleşiyor.

CHP'YE ELEŞTİRİ: YATIRIM DÜŞMANLIĞINA ANLAM VERMEK MÜMKÜN DEĞİL



Yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir.

Yatırımcıları kökenlerine, inançlarına göre ayıran bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye'nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır.

Türkiye'ye gelen yatırımcıyı kaçırmak için her türlü yalanı, iftirayı ardı ardına sıralamaktan da çekinmiyorlar.

Bunun adı da sadece malum ana muhalefet, CHP'dir. Yeter ki yatırımcı Türkiye'ye gelmesin... Yahu yatırımın rengi, ırkı olur mu? Yatırım Avrupa'dan gelince güzel, Katar'dan gelince kötü mü?

AB'YE SERT TEPKİ: GÖSTERDİKLERİ TUTUMU DOĞRU BULMUYORUZ



Bu millet siyaset yaptıkları süre boyunca, tek bir insanın dahi hayatına dokunmayanları hak ettiği sona maruz bırakır. İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak, içeride ve dışarıda Türkiye'nin pes etmesini bekleyenleri hep beraber bir kez daha hüsrana uğratacağız.

Yurt dışından ve içinden önümüze çıkartılan hiçbir engel bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. AB ile olan ilişkimizde her zaman iyi niyetli ve diyalogla çözüm bulmak için yoğun çabalar göstermemize rağmen gösterdikleri tutumu doğru bulmuyoruz. Köklü Türkiye-AB ilişkilerinin 1-2 devletin ayak oyunlarına esir edilmesi son derece yanlıştır.

Köklü Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin bir iki devletin ayak oyunlarına esir edilmesi son derece yanlıştır.

Hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz. Açılışı yaptığımız Manisa - Akhisar Çevre Yolu'nun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yolumuzun yapılmasında emeği geçen Bakanlığımızı, Genel Müdürlüğümüzü, yüklenici firmamızı, mühendisinden mimarına işçisine herkesi tebrik ediyorum."

GAZİANTEP'İN 30 YIL BOYUNCA SU SORUNUNU ÇÖZECEK

Gaziantep'in 2050 yılına kadar su sorununu çözecek olan Düzbağ İçmesuyu Projesi'nde bulunan Düzbağ Barajı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından online olarak açılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılıp, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın online olarak açacağı Türkiye'nin en büyük ikinci su projesi olan Düzbağ İçmesuyu Projesi'nde bulunan Düzbağ Barajı'nın açılış töreni, 12 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'de Kahramanmaraş Çağlayancedit İlçesi'ne bağlı Düzbağ'da gerçekleşecek.

DÜZBAĞ İÇMESUYU TEMİN PROJESİ

Melen Barajı'ndan sonra Türkiye'nin en büyük içme suyu projesi olan, 1 milyar TL bütçesiyle Gaziantep'in 2050 yılına kadar ihtiyacını karşılayacak olan Düzbağ İçmesuyu Projesi, suyun alındığı Göksu çayından kentimizin ana deposuna kadar olan kısmı Ağustos 2019 yılı itibariyle tamamlanmış ve Göksu çayının membaa kalitesindeki kar suları şehrimizin büyük bir kısmına musluklarından ulaştırılmaya başlanmıştır. Düzbağ Projesi; Proje üç aşamadan oluşuyor, ilk aşamada regülatöre dayalı isale hattı, ikinci aşamada Arıtma Tesisi yapılması ve üçüncü aşamada ise baraj bulunmaktadır. İlk aşamada hayata geçen, regülatöre dayalı isale hattı ile baraj yapılana kadar şehrimize membaa kalitesindeki suyun iletilmesi sağlanmıştır. Şehrimize getirilen su mevcut Hacibaba Arıtma Tesisinde arıtımı yapılarak vatandaşlarımıza şebekeden servis edilmektedir.





Birinci aşamada tamamlanan Regülatöre Dayalı İsale Hattı kapsamında, 135 kilometrelik bir mesafeden getirilecek su için; 2,6 metre çaplı borulardan oluşan 80 km bir isale hattı, 2,4 metre çaplı 22 km bir temiz su iletim hattı ve 1,2 metre çaplı toplam 25 km şehir içi dağıtımı sağlayacak dağıtım hatları inşa edilecek, projenin şehre doğal eğimle su temini amacını sağlayabilmesi için 3600 metre uzunluğunda, 5.6 metre çapında bir tünel açılmıştır.

Gaziantep her yıl 100 milyon TL su temini için enerjiye bedel ödemektedir. Düzbağ Projesinin bütün bileşenleri tamamlandığında Gaziantep hem ucuz, hem daha kaliteli hem de enerjiden bağımsız bir su temini sistemine sahip olacaktır.





Gaziantep'in can suyu niteliği taşıyan ve şehrin içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak olan dev projede; Düzbağ Regülatörü, Düzbağ Yükleme Havuzu, Düzbağ Terfi Merkezi, Düzbağ Tüneli, Düzbağ İsale Hattı gibi yapıların inşaatı 2019 Ağustos ayında tamamlanmış ve Gaziantep membaa kalitesindeki suya kavuşmuştur. Şehre ulaştırılan suyun tüm bölgelere dağıtımını sağlayacak olan İletim Hattı ve Dağıtım Hattı çalışmaları ise 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.