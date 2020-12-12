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Son dakika: Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı! İşkence görüntüleri bulundu

Son dakika haberine göre 'da esnafı tehdit ederek isteyen, vermeyenleri darbedip iş yerlerini kurşunlayan suç örgütüne yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin haraç vermeyen esnaftan bazıları ile kendi bölgelerinde satan bir kişiye işkence yaparken çekilen görüntüler ele geçirildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020
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Son dakika: Ankara'da esnaftan haraç toplayan suç örgütüne operasyon: 17 gözaltı! İşkence görüntüleri bulundu

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliğince, kent genelinde çıkar amaçlı suç örgütleri ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Yenimahalle ilçesi Demetevler bölgesinde esnaftan tehditle haraç toplayan suç örgütü tespit edildi. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu suç örgütü üyelerinin, bölgedeki esnafı tehdit ederek haraç istediği, vermeyenleri darbedip, iş yerlerini kurşunladığı saptandı. Suç örgütü üyelerinin ayrıca kumarhane işlettiği, kumar oynatıp, uyuşturucu madde ticareti yaparak, gelir sağladığı belirlendi. Şüphelilerin haraç vermeyen esnaftan bazıları ile kendi bölgelerinde uyuşturucu satan bir kişiye işkence yaparken çekilen görüntüler ele geçirildi. Görüntülerde örgüt üyelerinin, kendi bölgelerinde uyuşturucu sattığını ileri sürdükleri bir kişiyi taşla öldüresiye dövdükten sonra aracın bagajına koydukları görüldü.



17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
15 kişinin şikayetçi olduğu, liderliğini D.A., yöneticiliğini D. K. ve M.G. adlı kişilerin yaptığı suç örgütüne yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. 20 şüpheliye yönelik 20 adrese yapılan baskında 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birisi, polis baskını sırasında yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki evin balkonundan atlayarak kaçtı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek, 2 adet pompalı tüfek, 10 kilogram esrar maddesi, farklı miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde özelliği bulunan reçetesiz ilaç, çok sayıda kesici ve delici alet, 2 adet telsiz ele geçirildi. Polis, diğer 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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