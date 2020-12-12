CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesinde işten çıkarılan işçi: Bizim üzerimizden korku salmayı planladılar





'ADALET ÖNÜNDE HAKKIMIZI ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Diğer çalışanların da alacakları olduğunu söyleyen Utanç, "Biz sadece hakkımız olanı istedik. Bizim gibi diğer çalışanların da alacakları var. Sanırım onların dava açmalarını önlemek adına bizim üzerimizden bir korku salmayı planladılar. Bu kadar destek aldıkları bir dönemde, işçi çıkarılmasının yasak olduğu bir dönemde bize yapılan haksızlığın karşısında, adalet önünde hakkımızı aramaya devam edeceğiz" diye konuştu.