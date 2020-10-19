Son dakika: Dev çete çökertildi! Teröristlere çipli kimlik ayarlıyorlardı...

Kamu görevlilerinin çipli kimliğini almayan kişilerin verilerini kullanarak, suçlulara ait parmak izi ve fotoğrafların yer aldığı nüfus cüzdanı ve pasaport hazırladıkları belirtildi. Teröriste VIP hizmet veren çete, bu işlemler için FETÖ'cülerden 25'er bin dolar, DEAŞ'lılardan 20'şer bin dolar, PKK'lılardan ise 10'ar bin dolar talep ediyordu.

İşte detaylar:

Süreç, İstanbul Emniyeti'ne gelen "Terör örgütüyle bağlantılı, yüzlerce yabancı Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyor" istihbaratıyla başladı. DEAŞ bağlantılı Tacik Umar kod adlı şüpheli, 5 Nisan'da Terörle Mücadele ekiplerince yakalandı. Üzerinde "Abdülhamit Soyırgaz" adına düzenlenmiş kimlik çıktı. İnceleme başlatıldı.

Kimliğin Arnavutköy Nüfus Müdürlüğü'nden çıkarıldığı, bir de B sınıfı sürücü belgesi olduğu belirlendi. Abdülhamit Soyırgaz adıyla Türk vatandaşı olan DEAŞ'lının, Çin vatandaşı olan Kaşgar doğumlu F.D. olduğu ortaya çıktı. Terör örgütü üyeliği kapsamında hakkında başka bir soruşturma olan şüpheli tutuklandı.



Soruşturmada DEAŞ, PKK ve FETÖ bağlantılı 83 şüpheliye yeni kimlik kartı, sürücü belgesi ve ikametgâh bilgileri ayarlayan bir grubun var olduğu tespit edildi. Aralarında kamu görevlilerinin de yer aldığı şüpheliler, suç örgütü kurma, kurulan örgüte üye olma, örgüte yardım etme, rüşvet almak ve vermek ile resmi belgede sahtecilik suçlarından soruşturuluyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada; Enver B.'nin liderliğinde bir suç örgütü kurulduğu, örgütü ikinci yönetici konumunda Sadettin S. ve Hayrettin T.'nin bulunduğu ve örgütün 45 üyesi olduğu belirlendi. Yakalanan 48 örgüt üyesi tutuklandı.

Soruşturmada bazı kamu görevlilerinin anlaşmalı olduğu diğer örgüt üyeleriyle iş birliği içerisinde hareket ederek örgüt üyelerinin Türkiye'de rahat yaşamalarını veya yurt dışına çıkış yapmalarını sağladıkları ortaya çıktı.

FETÖ üyeliği suçlamasıyla soruşturulan Esra U., Ümit U. ve Tarık U. ailesinin, başka bir aileye ait kimlik bilgilerinin kullanılarak sahte şekilde hazırlanan kimlik ve pasaport ile yurtdışına çıktığı belirlendi. Türk vatandaşı olan Tunca K. hakkında PKK örgüt üyeliği suçundan soruşturma vardı. Hazırlanan sahte kimlikle Bağcılar'da bir işte çalıştığı ortaya çıktı. DEAŞ üyeliği bulunan 11 şüpheli de bu şekilde Türkiye'de yaşadı

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede kimlik bilgileri kullanılan 88 kişi mağdur olarak yer aldı. 48 örgüt üyesinin 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, örgüt üyesi olma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kişisel verileri kaydetme, rüşvet almak ve vermek, suç örgütü kurma, kurulan örgüte üye olma, yönetme ve yardım etme' suçlarından yargılanması isteniyor.

Sabah