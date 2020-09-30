Pandemiyi fırsat bilip ‘cep telefonu satıyoruz’ diye dolandırdılar! O çete çökertildi

Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli Konya ve Edirne illerinde "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Kişinin, Kendisini Kamu Görevlisi Veya Banka, Sigorta Ya Da Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması Veya Bu Kurum Veya Kuruluşlarla Ilişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık (TCK 158 1-L)" ve "Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık (TCK 158 1-F)" suçları kapsamında yaklaşık 6 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları yapıldı.