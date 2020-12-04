ABD'de doğum turizmi şebekesi kuran Türk çete yakalandı

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Facebook'ta Türkiye'deki hamile kadınlara yönelik "Bebeğim Amerika'da doğsun" başlıklı bir grup oluşturan Türk şebekenin, "Bebeğinizin ABD'de doğup Amerikan vatandaşı olması gerektiğine inanıyorsanız doğru yerdesiniz" ifadesiyle reklam yaptığı aktarıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan savcılar, kadınların her birinin 7 bin 500 ila 10 bin dolar arasındaki ödemeler karşılığında, Long Island'daki sözde bir doğum evine getirildikleri, tıbbi bakım ve kalacak yer verildiği, bebeklerin doğumundan sonra otomatik olarak gelen ABD vatandaşlığı için form doldurdukları kaydedildi. Brooklyn bölgesi Başsavcı vekili Seth DuCharme, toplam altı sanığın dördünün Türk olduğunu iki sanığın ise Medicaid başvurularının yapılmasına yardım eden ABD vatandaşları olduğunu açıkladı. DuCharme, Türk annelerin suçlu görülmediklerini ve soruşturmanın hedefinde yer almadıklarını kaydederken, bebeklerin de ABD vatandaşlığını kaybetmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.