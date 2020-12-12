Son dakika: Van'da PKK'ya darbe! EYP düzeneği bulundu
Son dakika haberine göre Van'ın Çatak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya ait el yapımı patlayıcı(EYP) düzeneği bulunarak, imha edildi.
GÜNDEM DHA
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Van İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Çatak ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi. PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla yapılan operasyonda Çatak ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.
Düzenek imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.