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Son dakika: Van'da PKK'ya darbe! EYP düzeneği bulundu

Son dakika haberine göre 'ın Çatak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü /'ya ait el yapımı () düzeneği bulunarak, imha edildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020
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Son dakika: Van'da PKK'ya darbe! EYP düzeneği bulundu

Van İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Çatak ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi. PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla yapılan operasyonda Çatak ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.


Düzenek imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

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