İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran aile görünümlü çete yakalandı

O esnada parka gelen aile görünümlü hırsızlık çetesi, çocuğu kullanarak halının üzerinde duran içerisinde kendinin ve oğlunun kimliği olan, toplamda 50 bin lira değerindeki 31 gram ve 27 gram olan iki burma bilezik, 4 bin lira değerindeki altın kolye, 2 adet alyans yüzük, 14 ayar altın yüzük, bin lira değerindeki pırlanta altın kolye, bin lira değerindeki altın kaplama kol saati, 9 bin lira para ve 100 avronun olduğu çantayı çaldı.