VGM üniversite bus sonuçları için geri sayım başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından yükseköğrenim öğrencilerine yönelik verilen burs için başvurular 15-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bu tarihlerde başvuru yapan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2020 VGM üniversite bursu ne zaman açıklanacak? Burs miktarı ne kadar? İşte cevaplar...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. VGM tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." denilmişti.

2019 yılında VGM yükseköğrenim başvuruları 30 Ekim'de sona ermiş sonuçlar ise 2 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, 2020 VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2021 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.