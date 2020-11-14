CHP'li Yaşar Okuyan'ın Tunç Soyer sevgisi karşılıksız kalmadı! Eşi belediyede yazılım müdürü oldu

TEPKİLERE RAĞMEN DESTEK

İlginç çıkışlarıyla tanınan hatta 2018 seçimleri öncesinde MHP'nin barajı geçmesi halinde "Tandoğan Meydanı'nda eşek gibi anıracağı"nı bile söyleyip sonrasında bu sözünü tutmayan Okuyan, 31 Mart öncesi CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılan Tunç Soyer'e destek verdi. Soyer'in adaylığına babası Nurettin Soyer'in Türkeş ve ülkücülerle ilgili açtığı dava nedeniyle başta CHP'nin Millet İttifakı'ndaki ortağı İYİ Parti tabanından ciddi tepkiler geldi. O dönem MHP lideri Devlet Bahçeli de Soyer'in adaylığına tepki gösterenler arasındaydı. İşte Okuyan, bu tepkilerin etkisini kırmak için Nurettin Soyer'in bir dönem idamla yargıladığı bir isim olarak Soyer'e açık destek verdi. Daha sonra CHP'ye katıldı. Hatta o tarihlerde verdiği bir röportajda CHP'ye Soyer'e destek için katıldığını açıkladı.