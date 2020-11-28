İzmir’de skandal ortaya çıktı! CHP’li Tunç Soyer’in akıl hocası Apo seviciler

APOCULAR'DAN AKIL ALIYOR

Yeni Asır'ın haberine göre; bı tablo, daha önce de belediyeye HDP kökenli birçok ismi istihdam eden Soyer'in fikri anlamda da PKK elebaşı Abdullah Öcalan taraftarlarından fikir aldığını ortaya koydu. Soyer daha önce de belediyeye aldığı ve birçoğu HDP'li olan 16 kişiyi İzmir Valiliği'nin yaptığı güvenlik soruşturması neticesinde işten çıkarmak zorunda kalmıştı.