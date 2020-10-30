CHP'li Tunç Soyer'in eşinin skandal Charlie Hebdo paylaşımına STK'lardan tepki!

İzmir CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in geçmiş yıllarda Charlie Hebdo dergisine destek olmak için Hz. Muhammed'e hakaretler yağdırılan bir baskısı ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşması İzmir’de tepkilere neden oldu. STK'lar Neptün Soyer'in bu skandal paylaşımına tepki gösterdi. A Haber canlı yayınında konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, “Son derece talihsiz ve ne İzmirli ne de bu ülke vatandaşının kabul edebileceği bir paylaşım değildir. Bunu demokrasiyle, hoşgörüyle anlatmanız imkansız bir şeydir. Biz bunu kınıyoruz ve kabul etmiyoruz.” açıklamasını yaptı.

İzmir yine skandallarla gündemde... İzmir CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in geçmiş yıllarda Charlie Hebdo dergisine destek olmak için Hz. Muhammed'e hakaretler yağdırılan bir baskısı ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşması İzmir'de tepkilere neden oldu. STK'lar bugün Neptün Soyer'e tepki göstermek için bir araya gelecek ve açıklama yapacak.

A Haber muhabiri Gamze Elçi'ye konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, "Son derece talihsiz ve ne İzmirli ne de bu ülke vatandaşının kabul edebileceği bir paylaşım değildir. Bunu demokrasiyle, hoşgörüyle anlatmanız imkansız bir şeydir. Biz bunu kınıyoruz ve kabul etmiyoruz." açıklamasını yaptı.