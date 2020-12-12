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Son dakika: İstanbul’da kıraathanelere şok baskın: 59 kişiye 187 bin 620 lira para ceza kesildi

bağlı ekipler, korona virüs salgını nedeniyle kapalı olması gerekirken faaliyet gösteren kıraathane ve oyun salonlarına baskın yaptı. Kurallara uymayan 59 kişiye toplamda 187 bin 620 lira idari para cezası kesildi.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 12.12.2020
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Son dakika: İstanbul’da kıraathanelere şok baskın: 59 kişiye 187 bin 620 lira para ceza kesildi

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kıraathane, kahvehane ve oyun salonları geçici süreliğine kapatılmıştı. Bu kapsamda denetimleri aralıksız sürdüren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, önceki gün, ve dün Gürsel, Hamidiye, Gültepe, Çağlayan, Emniyet Evleri ve Hürriyet Mahallerindeki 6 adresin yasağa rağmen faaliyet gösterdiği ihbarını aldı. İhbar üzerine adreslere baskın yapan Kağıthane polisi, kıraathanede bulunan kişilerin korona virüs salgını tedbirlerine uymadığını tespit etti.



59 KİŞİYE 187 BİN 620 LİRA CEZA
Vatandaşlar polis içeriye girince maske takarken, işletme sahiplerine ve adreslerde okey ile iskambil oynayan 59 kişiye maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları için "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" suçundan toplamda 187 bin 620 lira idari para cezası kesildi.

İş yerleri ise Kağıthane Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

Kafeler bugün açık mı, kapalı mı? Kahvehane, kıraathane ve çay bahçeleri ne zaman kapanacak? Yasaklar ne zaman bitiyor? KAFELER BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI? KAHVEHANE, KIRAATHANE VE ÇAY BAHÇELERİ NE ZAMAN KAPANACAK? YASAKLAR NE ZAMAN BİTİYOR?

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