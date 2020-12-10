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Son dakika: Azerbaycan'da Zafer Günü coşkusu! Başkan Erdoğan, Aliyev tarafından törenle karşılandı

Son dakika haberi... Başkan , Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere geldiği Bakü'deki Gençlik Sarayı’nda İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Azerbaycan'a dün akşam saatlerinde gelmişti.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Başkan Erdoğan, Aliyev'in kabri ve şehitlik ziyaretlerinin ve Zafer Geçidi Töreni'nin ardından, resmi temasları kapsamında geldiği Bakü'deki Gençlik Sarayı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Gençlik Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. İki ülkenin milli marşlarının okunduğu törende, Erdoğan askeri kıtayı selamladı.

İKİLİ GÖRÜŞMEYE GEÇTİLER
Başkan Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev, Türk ve Azerbaycan heyetlerinin takdiminin ardından ikili görüşmeye geçti.

BÖLGESEL GELİŞMELER HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULACAK
Görüşmede, Azerbaycan'ın haklı davasının uluslararası platformlarda takibi için atılabilecek ortak adımlar ele alınacak, iki kardeş ülke arasındaki mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi noktasında meydana çıkan yeni imkanlar değerlendirilerek, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Başkan Erdoğan'a Bakü ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik ediyor.

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