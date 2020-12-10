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Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev şükür namazı kıldı

'da ’ın işgalinden kurtarılan topraklar için bugün zafer kutlamaları gerçekleşiyor. Başkan ’da bu törene katıldı.  Azerbaycan ziyaretinde 'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret eden Başkan Erdoğan daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile birlikte kıldı.

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Giriş Tarihi: 10.12.2020 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
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Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev şükür namazı kıldı

'ın günledir heyecanla beklediği zafer kutlamaları gerçekleşiyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Başkan , askeri geçit törenine katılmadan önce Bakü'deki 'nde kılıp dua etti.

ŞÜKÜR NAMAZI KILDILAR

Azerbaycan ziyaretinde Azerbaycan'ın milli lideri 'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret eden Başkan Erdoğan daha sonra sonra Azerbaycan Aliyev ile birlikt Bakü'deki Şehitler Camii'nde şükür namazı kıldı.

Başkan Erdoğan ve Aliyev daha sonra ise işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.



Tören anından çekilen bir kare

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