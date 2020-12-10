Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev şükür namazı kıldı
Azerbaycan'da Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan topraklar için bugün zafer kutlamaları gerçekleşiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da bu törene katıldı. Azerbaycan ziyaretinde Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret eden Başkan Erdoğan daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte şükür namazı kıldı.
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Azerbaycan'ın günledir heyecanla beklediği zafer kutlamaları gerçekleşiyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan, askeri geçit törenine katılmadan önce Bakü'deki Şehitler Camii'nde şükür namazı kılıp dua etti.
ŞÜKÜR NAMAZI KILDILAR
Azerbaycan ziyaretinde Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret eden Başkan Erdoğan daha sonra sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikt Bakü'deki Şehitler Camii'nde şükür namazı kıldı.
Başkan Erdoğan ve Aliyev daha sonra ise Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.
Tören anından çekilen bir kare