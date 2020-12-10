Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev şükür namazı kıldı

ŞÜKÜR NAMAZI KILDILAR

Azerbaycan ziyaretinde Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret eden Başkan Erdoğan daha sonra sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikt Bakü'deki Şehitler Camii'nde şükür namazı kıldı.