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Azerbaycan'da Zafer Günü coşkusu! Başkan Erdoğan, Aliyev tarafından törenle karşılandı

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Giriş: 10.12.2020 14:33
Güncelleme:10.12.2020 14:42
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşıladı. Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Başkan Erdoğan ve Mehmetçiğin de katılımıyla Zafer Geçidi Töreni düzenlenmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşıladı.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEKLER
Başkan Erdoğan baş başa görüşme ve anlaşmaların imza töreninin ardından Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Başkan Erdoğan, Aliyev tarafından törenle karşılandı
Başkan Erdoğan, Aliyev tarafından törenle karşılandı
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