Terör örgütü PKK destekçisi HDP'li Figen Yüksekdağ için karar verildi

"Terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından yargılanan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.