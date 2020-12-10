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Azerbaycan lideri Aliyev Başkan Erdoğan'ı ayakta alkışladı! İşte Aliyev'i duygulandıran sözler

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Giriş: 10.12.2020 14:00
Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Mehmetçik'in de katılımıyla Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda Zafer Geçidi Töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Erdoğan'ın sözler, Azerbaycan lideri İlham Aliyev'i duygulandırdı. Erdoğan'ın sözlerinden etkilenen Aliyev'in gururu yüz ifadesine yansıdı. İşte o anlar.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Azerbaycan'a dün akşam saatlerinde gelmişti.

Erdoğan Zafer Geçidi Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın tüm Türk dünyasını gururlandıran sözleri Aliyev'i de duygulandırdı.

Başkan Erdoğan'ın satır başları şöyle;

"Azerbaycanlı can kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle hürmetle selamlıyor, bu zafer gününüzde sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuruyoruz. İlham Aliyev kardeşime nazik daveti ve misafirperverliği için şükranlarımı sunuyorum.

Azerbaycan'ın 44 günlük mücadelesinde şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Karabağ'ı 30 yıllık zaferinin ardından Azerbaycan ile buluşturan ordunun neferlerini tebrik ediyorum.

Azerbaycan'ın hem diplomasi hem askeri anlamda başarı Cumhurbaşkanı Aliyev'e aittir. Kardeşim İlham Aliyev böylelikle merhum Haydar Aliyev'in vasiyetini yerine getirmiştir. Haydar Aliyev'i de burada rahmet yad ediyorum.

Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev'in liderliğinde destan yazmaya devam edecektir. Aziz Azerbaycan halkı, Türkiye bütün imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmuştur. Türkiye olarak her zaman iki devlet tek millet şiarını rehber aldık.

Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmış olması, mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor. Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur.

Ermeni yöneticiler halkın kaynaklarını Azerbaycan'ın topraklarını işgal altında tutabilmek için harcamıştı.Yıllardır doğdukları yerlerden uzak kalarak memleket hasretiyle yanıp tutuşan kaçkın göçkün kardeşlerimiz, artık doğdukları topraklara dönmek için sabırsızlanıyor. İnşallah kısa sürede bu hasret sona erecek. Dağlık Karabağ'a yıkım, gözyaşı getirenlerin artık aklını başına getirmesi gerekiyor.

Ermenistan halkı yaşananlardan ders çıkarırsa bu bölgede yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Cumhurbaşkanı Aliyev takdire şayan bir tavır göstermektedir."

Başkan Erdoğan konuşmasını şu sözlerle bitirdi;

"Bugün burada tüm kalbimle tekrarlamak istiyorum, Karabağ 30 yıllık hasret son bulmuştur. Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikçe zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir."devam edecektir. Sözlerime son verirken, Azerbaycan halkını, Aliyev'i, Azerbaycan ordusunu ve Türk ordusunu tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize acil şifa diliyorum"

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