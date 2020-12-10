Azerbaycan'ın Zafer Geçidi Töreni'nde dikkat çeken olay! Yok edilen Ermenistan araçlarının plakaları da sergilendi
Azerbaycan Ermenistan işgalinden kurtulan toprakları için zafer töreni düzenledi. Bakü’de gerçekleştirilen törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Törende üzerinde "Karabağ Azerbaycanındır" yazan bir pano dikkat çekti. Panonun arka planının imha edilen Ermenistan tankları, zırhlı araçları ve diğer askeri araçlarının plakalarından oluştuğu görüldü.
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Azerbaycan Ermenistan tarafından işgal edilen ve 44 günde kurtarılan Dağlık Karabağ'ın coşkusunu bugün Bakü Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'yle yaşıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte katıldığı törene 2 binin üzerinde Türk askeri de katılıyor. Azadlık Meydanı'ndaki törende dikkat çeken bir detay da yer aldı.
ARKA PLAN ERMENİ PLAKALARINDAN
Üzerinde "Karabağ Azerbaycanındır" yazan dev boyutlarda bir tabela törende yer aldı.
Yazının arkasındaki arka plana dikkatli bakıldığında ise plakalardan bir arka plan oluşturulduğu görüldü.
O arka planda yer alanlar ise Azerbaycan ordusunun 44 gün süresince imha ettiği Ermenistan askeri araçlarının plakalarıydı.