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Azerbaycan'ın Zafer Geçidi Töreni'nde dikkat çeken olay! Yok edilen Ermenistan araçlarının plakaları da sergilendi

işgalinden kurtulan toprakları için zafer töreni düzenledi. Bakü’de gerçekleştirilen törene Başkan  da katıldı. Törende üzerinde "Karabağ Azerbaycanındır" yazan bir pano dikkat çekti. Panonun arka planının imha edilen Ermenistan tankları, zırhlı araçları ve diğer askeri araçlarının plakalarından oluştuğu görüldü.

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Giriş Tarihi: 10.12.2020 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
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Azerbaycan'ın Zafer Geçidi Töreni'nde dikkat çeken olay! Yok edilen Ermenistan araçlarının plakaları da sergilendi

tarafından işgal edilen ve 44 günde kurtarılan 'ın coşkusunu bugün Bakü 'nda düzenlenen 'yle yaşıyor.

Başkan 'ın da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte katıldığı törene 2 binin üzerinde Türk askeri de katılıyor. Azadlık Meydanı'ndaki törende dikkat çeken bir detay da yer aldı.

ARKA PLAN ERMENİ PLAKALARINDAN

Üzerinde "Karabağ Azerbaycanındır" yazan dev boyutlarda bir tabela törende yer aldı.

Yazının arkasındaki arka plana dikkatli bakıldığında ise plakalardan bir arka plan oluşturulduğu görüldü.

O arka planda yer alanlar ise Azerbaycan ordusunun 44 gün süresince imha ettiği Ermenistan askeri araçlarının plakalarıydı.

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