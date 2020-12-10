Alman ve Yunan vekillerden Türkiye provokasyonu! Merkel'e mektup gönderdiler

Türkiye'nin haklarıın yenmesini ve Doğu Akdeniz'deki tacizleri es geçen vekillerin mektubunda, "Avrupa Parlamentosu'nun Yunan ve Alman üyeleri olarak, Alman hükümetini, Alman denizaltılarının, bileşenlerinin ve yedek parçalarının ihracatının yanı sıra ilgili tüm bakım faaliyetlerini derhal askıya almaya çağırıyoruz" denildi.