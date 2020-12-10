Alman ve Yunan vekillerden Türkiye provokasyonu! Merkel'e mektup gönderdiler
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hukuki haklarına göz diken Yunanistan, Merkel'in Türkiye'ye yapılan Alman denizaltı satışlarını durdurmasını istedi. Alman ve Yunan vekillerin imzaasının bulunduğu Türkiye provokasyonu içeren mektup, Merkel'e gönderildi.
Yunanistan, Türkiye'ye yaptırımların görüşüleceği Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde provokasyonlarına başladı. Yunan vekiller, saflarına çektikleri Alman vekiller ile birlikte Almanya Başbakanı Angela Merkel'e mektup gönderdi.
"TÜRKİYE'YE SATIŞLARI DURDUR" ÇAĞRISI
Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Alman ve Yunan milletvekilleri, Türkiye'ye yaptırımların görüşüleceği Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesi Türkiye'ye Alman denizaltı satışlarının derhal durdurulması çağrısında bulundu.
Hannah Neumann'ın Twitter hesabından yayınlanan mektupta, 53 milletvekilinin imzası yer aldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'e hitaben yazılan mektupta Türkiye hedef olarak gösterildi.
Türkiye'nin haklarıın yenmesini ve Doğu Akdeniz'deki tacizleri es geçen vekillerin mektubunda, "Avrupa Parlamentosu'nun Yunan ve Alman üyeleri olarak, Alman hükümetini, Alman denizaltılarının, bileşenlerinin ve yedek parçalarının ihracatının yanı sıra ilgili tüm bakım faaliyetlerini derhal askıya almaya çağırıyoruz" denildi.
ASKERİ TEHDİT OLARAK LANSE EDİLDİ
Türkiye hakkında ifadeler 'tehlike' olarak görülmekle de kalmadı.
Merkel'e gönderilen mektupta, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sismik faaliyetleri nedeniyle Yunanistan ve Kıbrıs'ın egemenlik haklarını çiğnediği de ifade edildi.
Algı operasyonuna kalkışan Yunan ve Alman toplam 53 vekil tarafından, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de AB üyesi ülkelere yönelik askeri tehditleri konusunda son derece endişeliyiz ve Türkiye'nin olası bir çatışmada Almanya'da üretilen denizaltıları kullanabileceğinden korkuyoruz" ifadelerine yer verildi.