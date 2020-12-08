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Uzmanlardan korkutan analiz! Türkiye'yi bekleyen tehlike 'kuraklık'

Zonguldak (ZBEÜ) Bölümü araştırmacıları Dr. ve Prof. Dr. 'nun 3 yıldır Gravite ve İklim Değişikliği Uydusu verilerine dayalı gerçekleştirdikleri analizlerde, zemin suyu bütçesinin her yıl ortalama 4 milimetre azaldığını gösteriyor. Bilim insanları bu durumdan en çok Marmara, Batı ve bölgelerinin etkileneceğine dikkat çekiyor.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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Uzmanlardan korkutan analiz! Türkiye'yi bekleyen tehlike 'kuraklık'

Bilimsel araştırmalar kuraklığın önümüzdeki yıllarda da giderek artacağına dikkat çekti. Zonguldak araştırmacıları Dr. ve Prof. Dr. 'nun 2017 yılında Gravite ve İklim Değişimi Uydusu verilerine dayalı gerçekleştirdikleri analizler, genelinde Zemin Suyu Bütçesinin her yıl ortalama 4 milimetre azaldığına dikkat çekiyor.

Çalışmaya göre bazı yıllarda dönemsel olarak artışlar olsa da uzun vadede su bütçesi; istikrarlı bir şekilde azalma eğilimi gösteriyor.


KAR YAĞIŞLARI VE KARIN YERDE KALMASI SU BÜTÇESİNİ ETKİLEYECEK
Elde edilen haritaya göre sorun Marmara, Batı ve bölgelerinde daha büyük olarak göze çarpıyor.

Bilim insanları, su bütçesinin tekrar yükselişe geçebilmesinin kar yağışlarına ve yağan karın yerde kalma süresine bağlı olduğunu, ancak su bütçesinin azalmasının iklim değişikliği ile etkileşerek bir kısır döngü oluşturduğunu ifade ediyor.

Süreci yavaşlatabilmek için, iklim değişimiyle uyumlu kapsamlı plana ihtiyaç olduğunu belirten uzmanlar doğayla uyumlu projelere, şehir düzenlemelerine ağırlık verilmesine ve su tasarrufuna dikkat çekti.


Su tasarrufunda ise gereksiz su kuyularının yanı sıra şehirlerarası yollarda dinlenme tesislerindeki araç yı-ama faaliyetlerinin de önemli miktarda tatlı su kaybına neden olduğu belirtildi.

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