Koronavirüs salgınına yakalanan 47 milyon kişi iyileşti
Dünyayı saran koronavirüs salgınından kurtulanların sayısı da 50 milyona yaklaşmak üzere. Worldometers, koronavirüsten kurtulanların sayılarını açıklarken, Türkiye'nin verileri dikkat çekti.
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 47 milyonu aştı.
Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 47 milyon 25 bin 645 kişi iyileşti.
Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.
Hindistan'da 9 milyon 178 bin 946, ABD'de 8 milyon 983 bin 641, Brezilya'da 5 milyon 801 bin 67 ve Rusya'da 1 milyon 956 bin 588 kişi virüsü yenmeyi başardı.
İyileşenlerin sayısı Arjantin'de 1 milyon 300 bin 696'ya, Kolombiya'da 1 milyon 267 bin 595'e ulaştı.