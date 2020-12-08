Koronavirüs salgınına yakalanan 47 milyon kişi iyileşti

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 9 milyon 178 bin 946, ABD'de 8 milyon 983 bin 641, Brezilya'da 5 milyon 801 bin 67 ve Rusya'da 1 milyon 956 bin 588 kişi virüsü yenmeyi başardı.