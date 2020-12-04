70 yıllık minare ortaya çıktı! Kuraklık alarmı veren Porsuk Barajı havadan görüntülendi

Köyümüzün ekonomisinin dörtte üçü balıkçılığa dayalı bu yüzden çok sıkıntı yaşıyoruz. Mesela buraya rutin balık yavruları atılıyor. Su bu şekilde düşük seviyede olduğu için balıklar da zarar görüyor. Oksijen azlığından dolayı balık ölümleri gerçekleşiyor. Köy sakinlerimizin çoğu balıkçılıkla geçindiği için burası çok önemli" diye konuştu.