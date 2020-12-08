İngiltere'de koronavirüs aşısı başladı! İlk dozlar yapıldı
Türk mucit Profesör doktor Uğur Şahin ve eşinin bulduğu koronavirüs aşısı İngiltere'de toplu olarak yapılmaya başlandı. Koronavirüs aşısı, İngiltere'de 90 yaşındaki bir kadına yapıldı.
İngiltere tarihinin en büyük aşılama kampanyasına başladı. Pfizer/Biontech aşısına ilk onay veren ülke, ilk uygulamayı da yaptı. Belçika'dan İngiltere götürülen aşıların dağıtımına başlandı. İlk parti aşı, haftasonu Londra'nın güneyindeki bir hastaneye ulaştı.
İLK DOZ VURULDU
Margaret Keenan adındaki 90 yaşındaki bir kadın dünya tarihine geçti. Keenan, onaylanmış aşıyı yaptıran ilk insan oldu. Ülkede ilk olarak 80 yaşındakin üstündeki vatandaşlar ve sağlık çalışanlarına aşı yapılacak.
Bir çalışan, "İnanılır gibi değil. Açıkçası elimde tutamıyorum çünkü eksi 70 derecedeler. Ancak burada olduklarını, ülkede hatta dünyada aşıya ilk ulaşan yer olduğumuzu bilmek harika. Gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Eksi 70 santigrat derecede saklanan aşıların çözülmesi birkaç saat sürüyor. Aşının uygulamaya hazır hale gelmesi için de biraz zaman gerekiyor.
Aşı, ülke çapında 50 hastanede uygulanacak. Önce 80 yaşın üzerindekiler ve bakımevi çalışanları aşılanacak. Aşılar çözüldükten sonra 3,5 gün içinde uygulanması gerekiyor.
AŞILAMA NASIL İLERLİYOR?
İngiltere'de, BioNTech'in aşılarının ulaşması ve kullanımı süreci şöyle işliyor;
– 800 bin doz aşı, 820 kutuyla getirildi ve tümü tek tek elle açılarak, eksi 70 derecelik ısıyı koruyup korumadığı kontrol edildi. Aşılar, karayoluyla Almanya, Belçika ve Fransa'yı geçip Manş Tüneli'nden getirildi.
– Her parti, doğruluk ve kalite kontrolünden ayrıca geçiriliyor ve bu da 24 saatlik gecikmeye neden oluyor.
– Aşıların hastanelerle, belirlenen aşı merkezlerine teslimatı başladı. İlk Covid-19 aşıları Yaşlılar Yurtları ile yaşlı bakım merkezlerinde kalanlara, bakıcılara, evlerde kalan yaşlılara ve bu alandaki sağlık personeline yapılacak.