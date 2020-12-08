İngiltere'de koronavirüs aşısı başladı! İlk dozlar yapıldı

Bir çalışan, "İnanılır gibi değil. Açıkçası elimde tutamıyorum çünkü eksi 70 derecedeler. Ancak burada olduklarını, ülkede hatta dünyada aşıya ilk ulaşan yer olduğumuzu bilmek harika. Gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.