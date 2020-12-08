CHP'deki tacize kurgu dedi! Nazlı Eray skandalı yıllar önceki böyle anlatmış





RÖPORTAJ DA MI KURGU?

Faruk Bildirici'ye konuşan Nazlı Eray, şunları söyledi: "Partide yaşadığım tacizi de 'Sis Kelebekleri' adlı kitabımda yazdım. Doğu'dan bir belediye başkanı veya yardımcısı olabilir, değişik bir adam. O kurultayda gözleri hep bendeydi. Bir ara 'Gelin konuşalım' dedi. Genel Başkan odasının yanındaki bir odaya girdik. Adam birdenbire bana sarıldı. Kendimi geri atınca arkadaki yuka saksısı devrildi. 'Bir öpeyim seni, bütün oylar sana' gibi garip bir laf. Dışarı fırladım. Kimseye söylemedim o şok içinde. 1-2 yıl sonraki kurultayda ben de bozgun halindeyim, bunu gördüm. Bir Emir Kusturica filmi gibiydi. Kalabalığı yararak yanıma geldi, 'Beni de yediler' dedi. Sonra tekrar kalabalığın içine döndü." Söz konusu röportajı 20 Haziran 2010'da Hürriyet Gazetesi Pazar ekinde yer alan Nazlı Eray'ın, CHP'li belediyelerde panellere katıldığı öğrenildi.