Son dakika: Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi! | 8 Aralık Salı
Son dakika haberi... Türkiye genelinde 7 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibariyle sona erdi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin, Kovid-19 ile mücadele tedbirleri çerçevesinde aldığı kararlar doğrultusunda, Türkiye genelinde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
Bu kapsamda dün saat 21.00'de başlayan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması, bu sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi.