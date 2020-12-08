Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin, Kovid-19 ile mücadele tedbirleri çerçevesinde aldığı kararlar doğrultusunda, Türkiye genelinde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Bu kapsamda dün saat 21.00'de başlayan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması, bu sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi.