Herekol Dağı teröristlere mezar oldu!

ÖRGÜT ELEBAŞLARI ÇARESIZ: HER YERDE OPERASYON VAR

PKK elebaşıları Murat Karayılan ve Duran Kalkan, Türk istihbaratı, İHA ve SİHA'lar ile TSK'nın örgüte verdiği zarar karşısında çaresiz. Karayılan, örgüte yakın bir internet sitesine verdiği röportajda "Şu an her yerde operasyon var. Haftanin semalarında sürekli 10 keşif uçağı dolaşıyor. Yoğun bir teknik kullanılıyor" dedi. Kalkan da "Biz neden bunu yapamıyoruz, aklımız mı az, cesaretimiz mi yok?" sözleriyle örgütün çaresizliğini ortaya koydu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN