Son dakika | PKK elebaşı Murat Karayılan'ın postacısı yakalandı
Son dakika haberi...Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yakalanan R.G.'nin Murat Karayılan'ın postacısı olduğu ortaya çıktı. Postacının Kandil, Metina ve Zap'a sık sık gittiği belirtildi.
GÜNDEM A Haber
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Kandil'e bilgi akışı yapan PKK'lı terörist R.B tutuklandı. PKK'lı teröristin Lice'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı.
PKK'NIN POSTACISI MÜTEAHHİT ÇIKTI!
PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın postacısı yakalandı. Kandil'den aldığı talimatları yurt içindeki teröristlere aktaran terörist Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. "Postacı" ifadesinde, terör örgütü PKK'nın saldırılarını ve sorumlularını tek tek anlattı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
Kandil'e bilgi akışı yapan PKK'lı terörist R.B tutuklandı. PKK'lı teröristin Lice'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı.
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PKK'NIN POSTACISI MÜTEAHHİT ÇIKTI!
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