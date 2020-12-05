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Son dakika | PKK elebaşı Murat Karayılan'ın postacısı yakalandı

Son dakika haberi...'ın Lice ilçesinde yakalanan R.G.'nin 'ın postacısı olduğu ortaya çıktı. , Metina ve Zap'a sık sık gittiği belirtildi.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 05.12.2020 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020
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Son dakika | PKK elebaşı Murat Karayılan'ın postacısı yakalandı

PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın postacısı yakalandı. Kandil'den aldığı talimatları yurt içindeki teröristlere aktaran terörist Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. "Postacı" ifadesinde, terör örgütü PKK'nın saldırılarını ve sorumlularını tek tek anlattı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Kandil'e bilgi akışı yapan PKK'lı terörist R.B tutuklandı. PKK'lı teröristin Lice'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı.

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