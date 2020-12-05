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Özel Haber | PKK elebaşı Murat Karayılan'ın postacısının yakalanması ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Terör örgütünün elebaşlarından 'ın postacısı yakalandı. ’lnın itirafı müteahhitlik yapan 'Postacı'yı ele verdi. Kandil'e bilgi akışı yapan PKK’lı terörist R.B. tutuklandı. PKK elebaşı Murat Karayılan'ın postacısı yakalanmasının ne anlama geldiğini A Haber canlı yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.

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Giriş Tarihi: 05.12.2020 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020
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Özel Haber | PKK elebaşı Murat Karayılan'ın postacısının yakalanması ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ'un açıklamaları:

"Canlı olarak yakalanması çok önemli. Örgütün kurulduğu günden bugüne kadar verdiği talimatlarda böylesi operasyonlar ele geçme riski olanların intihara gidecek eylemler yapması telkin edilirdi.

Özel Haber | PKK elebaşı Murat Karayılan'ın postacısının yakalanması ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi ÖZEL HABER | PKK ELEBAŞI MURAT KARAYILAN'IN POSTACISININ YAKALANMASI NE ANLAMA GELİYOR? UZMAN İSİM A HABER’DE DEĞERLENDİRDİ

Ama artık gelinen noktada örgütün kendi içerisindeki çarkın işlemediğini örgütün her an her yerde yakalanabileceğini gösteren bir sürecin içerisindeyiz.

Canlı olarak ele geçen hedefler ve ele geçirilen dökümanlar terörle mücadelede çok büyük öneme sahip.

Yılanın başı olan eli kanlı terör örgütü lideri 'a doğru hızla ilerleyen bir süreçteyiz.

Terör örgütü için artık çember giderek daralıyor. Yılanın başına doğru yürüyen ve Kandil odaklı bir süreçte hızla ilerliyoruz."

Son dakika | PKK elebaşı Murat Karayılan'ın postacısı yakalandı SON DAKİKA | PKK ELEBAŞI MURAT KARAYILAN'IN POSTACISI YAKALANDI
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