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Tecavüzden tutuklanan CHP’li Umut Karagöz’ün dosyasında korkunç detaylar: Döverek cinsel ilişkiye zorladı

’li hakkında, 23 yaşındaki Z.Y. isimli kadına “”, “Hürriyetinden yoksun kılma” ve “Tehdit” suçlarından 24.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın iddianamesinde çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Şüpheli Umut Karagöz'ün mağdur Z.Y.’yi saçından sürükleyerek tuvalete götürdüğü, burada genç kadını dövdüğü, üzerindeki kıyafetleri zorla çıkarttığı ve zorladığı anlatıldı. Mağdur kadının Umut Karagöz'ün elinden kurtulabilmek için, olanları kimseye anlatmayacağını söyleyerek, 'senin de bir kızın var' diyerek yalvardığı belirtildi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 05.12.2020 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020
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Tecavüzden tutuklanan CHP’li Umut Karagöz’ün dosyasında korkunç detaylar: Döverek cinsel ilişkiye zorladı

İstanbul Cumhuriyet Anadolu Başsavcılığı 'li U.K. hakkında, 23 yaşındaki Z.Y. isimli kadına "Cinsel saldırı, "Hürriyetinden yoksun kılma" ve "Tehdit" suçlamalarından 24.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın iddianamesinin detayları ortaya çıktı. İddianamede olayıyla ilgili çarpıcı ayrıntılar yer aldı. Şüpheli 'ün mağdur Z.Y.'yi daha önce çalıştığı bir kafeden arkadaşı olarak tanıdığı belirtildi. Suç tarihinde mağdur Z.Y.'nin, Ö.K. isimli yakın bir arkadaşı ve şüpheli U.K. ile birlikte bir kafede bir araya geldikleri, bir saat birlikte oturdukları anlatıldı.

DÖVEREK CİNSEL İLİŞKİYE ZORLADI
İddianamede Ö.K.'nin işinin çıkması nedeniyle yanlarından ayrılmasından sonra kafede kimsenin kalmadığı bir süre sonra Z.Y.'nin de kalkmak istediği ancak şüpheli Umut Karagöz'ün kalması için ısrar ettiği belirtildi. İddianamede, Z.Y.'nin şüpheli Umut Karagöz'ün ısrarlarından rahatsız olduğu ve kalkmak için ayağa kalktığında U.K.'nin genç kadını kendisine çekip koltukta üzerine aldığı anlatıldı. Bu sırada genç kadının masada bulunan bir bardağı şüphelinin kafasına vurduğu ve Z.Y.'nin elinin kesildiği anlatılan iddianamede şöyle denildi: "Şüpheli U.K. öfkeyle mağdur/müşteki Z.Y.'yi saçından sürükleyerek tuvalete götürdü. Burada Z.Y.'i dövdü ve üzerindeki kıyafetleri çıkarttı. Z.Y'yi cinsel ilişkiye zorladı."

Şüpheli Umut Karagöz'ün mağdur Z.Y.'nin bağırması ve yalvarmasına rağmen bir yandan da kadını dövmeyi sürdürdüğü anlatılan iddianamede, boğazını sıkarak 'Seni burada kimse duyamaz kapı da kilitli. Seni burada sinkaf edeceğim, kendimi de öldüreceğim' dediği aktarıldı.

KURTULMAK İÇİN "SENİN DE KIZIN VAR" DİYEREK YALVARDI
Mağdur kadının şüpheli Umut Karagöz'ün elinden kurtulabilmek için, olanları kimseye anlatmayacağını söyleyerek, 'senin de bir kızın var' diyerek yalvardığı belirtilen iddianamede, bu eylemin 1-1.5 saat sürdüğü bildirildi. Şüpheli Umut Karagöz'ünönce kafedeki kanlı koltukları sildiği, mağdur Z.Y.'yi gece 12.00'de kafenin kilitli kapısını açarak dosyada tanık olarak ifadesi alınan arkadaşı V.'nin evine götürdüğü ve kavga ettiklerini anlattığı belirtildi. Mağdur kadının olanları tanık V.'ye anlattığı ve genç kadını Pendik'teki evine bıraktığı anlatılan iddianamede, olaydan sonra şüpheli ile bir daha hiç görüşmeyen genç kadının, korkusundan karakola gitmediği ama daha sonra doktor raporu alarak şikayetçi olduğu bildirilen iddianamede, adli tıp raporunda basit yaralanma tespiti yapıldığı da aktarıldı.

İddianamede şüpheli, tanıklar ile mağdur arasında herhangi bir düşmanlık ya da menfaat ilişkisi olmadığı, Z.Y.'nin ifadesindeki olay örgüsü, zaman, yer ve iddia olunan suçlar kapsamındaki anlatımı, tanık anlatımlarının birlikte değerlendirilmesi sonucu suçun işlendiğinin anlaşıldığı belirtildi.

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