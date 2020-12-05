Tecavüzden tutuklanan CHP’li Umut Karagöz’ün dosyasında korkunç detaylar: Döverek cinsel ilişkiye zorladı

KURTULMAK İÇİN "SENİN DE KIZIN VAR" DİYEREK YALVARDI

Mağdur kadının şüpheli Umut Karagöz'ün elinden kurtulabilmek için, olanları kimseye anlatmayacağını söyleyerek, 'senin de bir kızın var' diyerek yalvardığı belirtilen iddianamede, bu eylemin 1-1.5 saat sürdüğü bildirildi. Şüpheli Umut Karagöz'ünönce kafedeki kanlı koltukları sildiği, mağdur Z.Y.'yi gece 12.00'de kafenin kilitli kapısını açarak dosyada tanık olarak ifadesi alınan arkadaşı V.'nin evine götürdüğü ve kavga ettiklerini anlattığı belirtildi. Mağdur kadının olanları tanık V.'ye anlattığı ve genç kadını Pendik'teki evine bıraktığı anlatılan iddianamede, olaydan sonra şüpheli ile bir daha hiç görüşmeyen genç kadının, korkusundan karakola gitmediği ama daha sonra doktor raporu alarak şikayetçi olduğu bildirilen iddianamede, adli tıp raporunda basit yaralanma tespiti yapıldığı da aktarıldı.