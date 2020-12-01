Tecavüzcü Umut Karagöz tutuklandı CHP'yi panik sardı! Kaftancıoğlu'nun silme telaşı





İŞ ARKADAŞIMDI: Kendisiyle 1.5 ay aynı cafede çalıştık, sonra işten ayrıldı. Hiçbir zaman duygusal yakınlığımız olmadı. 20 Kasım'da Maltepe'de bir kafede buluşmayı teklif etti. Aynı kafede müzisyen Ö...r isimli arkadaşıma beraber gidelim mi dedim ve kabul etti.

SAÇIMDAN SÜRÜKLEYEREK TUVALETE GÖTÜRDÜ: Müzisyen arkadaşım, bir saat sonra yanımızdan ayrıldı. Umut ile yarım saat baş başa oturduk. Kafede Umut'un arkadaşı olan çalışanlar dahil hiç kimse kalmadı. Kalkmak istediğimde beni kendisine çekti. Masadaki bardağı kafasında parçaladım. Bu sırada elim kesildi. Öfkeyle beni saçımdan sürükleyerek tuvalete götürdü ve cinsel saldırıda bulundu. Ben yalvardıkça vurdu ve boğazımı sıkarak "Kapı kilitli seni kimse duyamaz" dedi. Ailemin duymasından korktuğum için karakola gitmedim. Darp raporumu aldım. Şikayetçiyim.