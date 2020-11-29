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CHP'de taciz skandalı: CHP'li İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz kadına taciz nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi

İlçe Başkan Yardımcısı , 20 yaşındaki bir kadını zorla bir restorana kapatarak ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Karagöz tutuklanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi: 29.11.2020 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020
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CHP'de taciz skandalı: CHP'li İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz kadına taciz nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi

ilçe Başkan yardımcısı , 20 yaşında bir kadını zorla bir restorana kapatarak taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KADINLARA ŞEMŞİYE DAĞITMIŞTI

CHP'nin Maltepe yönetiminin geçtiğimiz günlerde Maltepe meydanında 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında kırmızı şemsiye dağıttığı anlarda Umut Karagöz'de etkinlikte yer almıştı.

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