CHP'de taciz skandalı: CHP'li İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz kadına taciz nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi
CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, 20 yaşındaki bir kadını zorla bir restorana kapatarak taciz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Karagöz tutuklanmasının ardından cezaevine gönderildi.
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Maltepe CHP ilçe Başkan yardımcısı Umut Karagöz, 20 yaşında bir kadını zorla bir restorana kapatarak taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KADINLARA ŞEMŞİYE DAĞITMIŞTI
CHP'nin Maltepe yönetiminin geçtiğimiz günlerde Maltepe meydanında 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında kırmızı şemsiye dağıttığı anlarda Umut Karagöz'de etkinlikte yer almıştı.