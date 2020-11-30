CHP'li Umut Karagöz’ün 23 yaşındaki kıza tacizinde flaş gelişme! Üst düzey CHP'liler devreye girmiş!

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, 23 yaşındaki Z.Y.'yi darp ettiği ve cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. 23 yaşındaki genç kadına yönelik saldırının üstünün kapatılması için mağdura üst düzey baskı yapıldığı ortaya çıktı. CHP'li yetkililerin, olayın basına yansımaması için devreye girdiği ve mağdurun ailesiyle görüştükleri öğrenildi. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, yönetime kendi kontenjanından giren Karagöz'ün bilgilerini internet sitesinden kaldırttı.