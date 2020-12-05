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Son dakika: CHP'de üst düzey kriz! Fatma Köse ile Aylin Nazlıaka Kılıçdaroğlu'nun önünde tartıştı

Son dakika haberine göre Tecavüz taciz skandallarıyla hareketli günler geçiren Cumhuriyet Halk Partisi'nde üst düzey bir kriz yaşandı. CHP Kadın Kolları'nın halef-selef başkanları Fatma Köse ile Aylin Nazlıaka Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde tartıştı.

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Giriş Tarihi: 05.12.2020 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020
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Son dakika: CHP'de üst düzey kriz! Fatma Köse ile Aylin Nazlıaka Kılıçdaroğlu'nun önünde tartıştı

Krizlerin ve skandalların partisi CHP'de gün geçmiyor ki yeni bir skandal yaşanmasın. Partideki skandallara bugün bir yenisi daha eklendi.

KILIÇDAROĞLU, AYLİN NAZLIAKA'NIN DA HAZIR BULUNMASINI İSTEDİ
Bu sabah kadınlarla ilgili toplantı için kameraların karşısına çıkmaya hazırlanan Kılıçdaroğlu, toplantıda CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın da hazır bulunmasını istedi.

ESKİ KADIN KOLLARI BAŞKANI "BEN DE KATILACAĞIM" DEDİ
Genel merkezde bulunan CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı ve Başdanışman Fatma Köse de toplantıya katılmak istediğini söyledi.

"ZATEN SİZ BAŞARILI OLSAYDINIZ BAŞKANDINIZ"
Kılıçdaroğlu'nun odasında bulunan Nazlıaka, Fatma Köse'ye "Sizin katılmanıza gerek yok. Zaten başarılı olsaydınız şimdi siz başkandınız" dedi. Tartışma uzayınca Kılıçdaroğlu "Toplantıya Aylin Hanım katılsın" dedi.

"ÜZÜLEREK İZLİYORUM"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun taciz vakalarının ortaya çıkması sonrası, "Üzülerek izliyorum. Bunlar nasıl bu hale gelmiş?" dediği öğrenildi.

VAKALARIN ÜSTÜNÜ ÖRTENLERE HERHANGİ BİR İŞLEM YOK
Kılıçdaroğlu'nun vakaların üstünü örten parti yöneticilerine herhangi bir işlemde bulunmayacağı belirtildi.

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