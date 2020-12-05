Son dakika: CHP'de üst düzey kriz! Fatma Köse ile Aylin Nazlıaka Kılıçdaroğlu'nun önünde tartıştı

ESKİ KADIN KOLLARI BAŞKANI "BEN DE KATILACAĞIM" DEDİ

Genel merkezde bulunan CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı ve Başdanışman Fatma Köse de toplantıya katılmak istediğini söyledi.

"ZATEN SİZ BAŞARILI OLSAYDINIZ BAŞKANDINIZ"

Kılıçdaroğlu'nun odasında bulunan Nazlıaka, Fatma Köse'ye "Sizin katılmanıza gerek yok. Zaten başarılı olsaydınız şimdi siz başkandınız" dedi. Tartışma uzayınca Kılıçdaroğlu "Toplantıya Aylin Hanım katılsın" dedi.